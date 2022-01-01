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Дэвид Пэймер

David Paymer
Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер David Paymer
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Дата рождения
30 августа 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Оушнсайд, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Дэвида Пэймера

Родился 30 августа 1954 года. Оушнсайд, Нью-Йорк, США.

Фильмография Дэвида Пэймера
Несчастный случай
Несчастный случай
боевик, триллер, криминал 2018, Великобритания
6.0
Красный пояс
Красный пояс
драма, боевик 2008, США
5.0
Тринадцать друзей Оушена
Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер 2007, США
7.0
Расплата: Режиссерская версия
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик 2007, США
7.0
Учитель года
Учитель года
комедия, драма, семейный 2005, Канада / США
6.0
Тёплые источники
Тёплые источники
драма 2005, США
7.0
Крутая компания
Крутая компания
комедия 2004, США
5.0
Алекс и Эмма
Алекс и Эмма
комедия 2003, США
5.0
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