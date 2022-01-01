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Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер
David Paymer
О персоне
Фильмография
Дэвид Пэймер
David Paymer
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Дата рождения
30 августа 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Оушнсайд, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Дэвида Пэймера
Родился 30 августа 1954 года. Оушнсайд, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэвида Пэймера
Несчастный случай
боевик, триллер, криминал
2018, Великобритания
6.0
Красный пояс
драма, боевик
2008, США
5.0
Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер
2007, США
7.0
Расплата: Режиссерская версия
триллер, боевик
2007, США
7.0
Учитель года
комедия, драма, семейный
2005, Канада / США
6.0
Тёплые источники
драма
2005, США
7.0
Крутая компания
комедия
2004, США
5.0
Алекс и Эмма
комедия
2003, США
5.0
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