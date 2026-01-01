Меню
Награды и номинации фильма Американский пирог 1999

MTV Movie & TV Awards 2000 MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший фильм
Номинант
 Best Comedic Performance
Номинант
 Breakthrough Male Performance
Номинант
 Breakthrough Female Performance
Номинант
