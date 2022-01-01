Киноафиша собрала лучшие комедии, похожие на фильм «Тупой и еще тупее». Эта подборка поможет поднять настроение и сделает даже самый унылый зимний день немного веселее и светлее. Фильмы понравятся всем любителям вволю посмеяться и на время забыть о житейских неприятностях. «Тупой и еще тупее» – это классическая американская комедия с Джимом Керри и Джеффом Дэниэлсом. Прославленные актеры играют двух лучших друзей – добрых и честных, но не обремененных интеллектом парней, отправляющихся на поиски приключений. Ллойд зарабатывает на жизнь вождением лимузина и однажды страстно влюбляется в свою пассажирку Мэри. Девушка едет в аэропорт, чтобы отправиться к родственникам в штат Колорадо, но намеренно «забывает» в терминале чемодан с деньгами. Не зная о содержимом кейса и стремясь вновь увидеть прекрасную женщину, Ллойд решает поехать за ней. С ним вместе увязывается его приятель Гарри Данн. Вместе эта парочка способна наворотить по-настоящему удивительных дел. Поклонники этой комедии точно будут не прочь посмеяться и над похожими на нее фильмами.