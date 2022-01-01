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Фильмы похожие на «Тупой и еще тупее»
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Фильмы похожие на «Тупой и еще тупее»

Все 22 Онлайн
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Тупой и еще тупее 2
Тупой и еще тупее 2
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6.0
комедия
2015, США
Третий лишний 2
Третий лишний 2
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2015, США
Телеведущий: И снова здравствуйте
Телеведущий: И снова здравствуйте
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2014, США
Одноклассники 2
Одноклассники 2
7.0
комедия
2013, США
Американский пирог: Все в сборе
Американский пирог: Все в сборе
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2012, США
Одноклассники
Одноклассники
7.0
комедия
2010, США
Впритык
Впритык
8.0
комедия
2010, США
Ужин с придурками
Ужин с придурками
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2010, США
Американский пирог: Книга Любви
Американский пирог: Книга Любви
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4.0
комедия
2009, США
Сводные братья
Сводные братья
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6.0
комедия
2008, США
Американский пирог: Музыкальный лагерь
Американский пирог: Музыкальный лагерь
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5.0
комедия, музыка, мелодрама
2005, США
Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда
Тупой и еще тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда
7.0
комедия
2003, США
Американский пирог 3: свадьба
Американский пирог 3: свадьба
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6.0
комедия
2003, США / Германия
Американский пирог 2
Американский пирог 2
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8.0
мелодрама, комедия
2001, США
Я, снова Я и Ирэн
Я, снова Я и Ирэн
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2000, США
Где моя тачка, чувак?
Где моя тачка, чувак?
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, криминал, боевик, комедия
2000, США
Американский пирог
Американский пирог
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
1999, США
Ночь в Роксбери
Ночь в Роксбери
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, музыка, мелодрама
1998, США
Заводила
Заводила
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, спорт
1996, США
Паршивая овца
Паршивая овца
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
1996, США
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Киноафиша собрала лучшие комедии, похожие на фильм «Тупой и еще тупее». Эта подборка поможет поднять настроение и сделает даже самый унылый зимний день немного веселее и светлее. Фильмы понравятся всем любителям вволю посмеяться и на время забыть о житейских неприятностях. «Тупой и еще тупее» – это классическая американская комедия с Джимом Керри и Джеффом Дэниэлсом. Прославленные актеры играют двух лучших друзей – добрых и честных, но не обремененных интеллектом парней, отправляющихся на поиски приключений. Ллойд зарабатывает на жизнь вождением лимузина и однажды страстно влюбляется в свою пассажирку Мэри. Девушка едет в аэропорт, чтобы отправиться к родственникам в штат Колорадо, но намеренно «забывает» в терминале чемодан с деньгами. Не зная о содержимом кейса и стремясь вновь увидеть прекрасную женщину, Ллойд решает поехать за ней. С ним вместе увязывается его приятель Гарри Данн. Вместе эта парочка способна наворотить по-настоящему удивительных дел. Поклонники этой комедии точно будут не прочь посмеяться и над похожими на нее фильмами.

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