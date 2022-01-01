В каком порядке смотреть все части фильма «Американский пирог»

«Американский пирог», 1999. Четверо подростков стремятся повзрослеть. Скоро бал выпускников в средней школе, и друзья заключают спор: кто из них первым потеряет девственность. В отчаянных попытках сблизиться с девушками герои попадают в нелепые ситуации, из которых не всегда получается выпутаться.

«Американский пирог 2», 2001. Прошел год после событий первого фильма. Друзья уже не учатся в школе, но договариваются провести каникулы на берегу озера. В планах – грандиозная вечеринка, но у каждого из четверых обнаруживаются проблемы. Джим боится оплошать перед подругой. Кевин осознает, что хочет быть с Вики, и ужасно ревнует. Крис верен девушке, но их отношения проходят на расстоянии. А Пол ждет повтора незабываемой встречи с мамой Стифлера, который приходит от этого в бешенство.

«Американский пирог: Свадьба», 2003. Ребята повзрослели, Джим и Мишель готовятся стать семьей. Стифлер будет шафером и с нетерпением ждет мероприятия, чтобы устроить массу приколов над женихом. Парни устраивают бурный мальчишник со стриптизом, тортом из лобковых волос и визитом в гей-клуб. Пол намерен бороться со Стифлером за внимание сестры невесты. Свадьба может превратиться в полное, но очень смешное безумство.

«Американский пирог: Музыкальный лагерь», 2005. Мэтт стремится доказать, что не хуже старшего брата – Стива Стифлера. Однажды он перегибает палку, и руководство школы отправляет его на принудительные каникулы в музыкальном лагере. Следом за ним едут музыканты, над которыми жестоко пошутил Мэтт. В лагере парень находит подходящую компанию и в своих проделках превосходит даже Стива. Эти каникулы надолго запомнятся всему лагерю!

«Американский пирог: Голая миля», 2006. Эрик Стифлер, младший в семье, решил, что будет неудачником, если в ближайшем будущем не лишится девственности. У него есть девушка, но она решительно против близости. Тогда Эрик едет в Мичиган участвовать в марафоне, который нужно пробежать совершенно голым. Так парень надеется победить свои страхи и стать, наконец-то, мужчиной.

«Американский пирог: Переполох в общаге», 2007. Эрик поступает в университет, а с ним – еще двое друзей. Они попадают в уголок самых отвязных ребят в студенческом городке – «Бета Хаус» с Дуайтом Стифлером во главе. В жизни Эрика должна начаться полоса развлечений, но зубрилы из соседнего общежития поставили цель во что бы то ни стало насолить веселой компании и сорвать крупную вечеринку. Выиграет ли «Бета Хаус» в этой борьбе и состоится ли грандиозное пати, будет ясно после студенческих «Олимпийских игр».

«Американский пирог: Книга любви», 2009. Рас мечтал быть телеведущим, но к окончанию колледжа понял, что совершенно не знает, чего хочет от жизни. Герою предстоит сложный выбор: остаться в родном городе с друзьями-неудачниками или попытать счастья вдалеке от дома. Его метания сопровождаются искрометно нелепыми ситуациями и взрывным юмором, к которым привыкли поклонники предыдущих частей.

«Американский пирог: Все в сборе», 2012. Сюжет возвращается к главным героям первых фильмов. Беззаботная юность позади – Джим и Мишель воспитывают ребенка, Кевин женат и погружен в работу, Оз – спортивный комментатор, и только Стив до сих пор бегает за девчонками. Друзья собираются спустя долгие годы после выпуска и влипают во множество комичных приключений.