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Все части комедии «Американский пирог»
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Все части комедии «Американский пирог»

«Американский пирог» – комедия, которая появилась на экранах летом 1999 года и стала культовой. За головокружительным успехом фильма последовали съемки еще нескольких частей. Интереснее наблюдать историю в хронологическом порядке, который отличается от последовательности выхода фильмов – включая спин-оффы.

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Американский пирог: Все в сборе
Американский пирог: Все в сборе
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7.0
комедия
2012, США
Американский пирог: Книга Любви
Американский пирог: Книга Любви
Смотреть онлайн
4.0
комедия
2009, США
Американский пирог: Переполох в общаге
Американский пирог: Переполох в общаге
5.0
комедия
2007, Канада / США
Американский пирог: Голая миля
Американский пирог: Голая миля
5.0
комедия
2006, Канада / США
Американский пирог: Музыкальный лагерь
Американский пирог: Музыкальный лагерь
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5.0
комедия, музыка, мелодрама
2005, США
Американский пирог 3: свадьба
Американский пирог 3: свадьба
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6.0
комедия
2003, США / Германия
Американский пирог 2
Американский пирог 2
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8.0
мелодрама, комедия
2001, США
Американский пирог
Американский пирог
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7.0
мелодрама, комедия
1999, США
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Жанр
Все Комедия Музыка Мелодрама
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Все США Канада Германия
Год
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В каком порядке смотреть все части фильма «Американский пирог»

«Американский пирог», 1999. Четверо подростков стремятся повзрослеть. Скоро бал выпускников в средней школе, и друзья заключают спор: кто из них первым потеряет девственность. В отчаянных попытках сблизиться с девушками герои попадают в нелепые ситуации, из которых не всегда получается выпутаться.

«Американский пирог 2», 2001. Прошел год после событий первого фильма. Друзья уже не учатся в школе, но договариваются провести каникулы на берегу озера. В планах – грандиозная вечеринка, но у каждого из четверых обнаруживаются проблемы. Джим боится оплошать перед подругой. Кевин осознает, что хочет быть с Вики, и ужасно ревнует. Крис верен девушке, но их отношения проходят на расстоянии. А Пол ждет повтора незабываемой встречи с мамой Стифлера, который приходит от этого в бешенство.

«Американский пирог: Свадьба», 2003. Ребята повзрослели, Джим и Мишель готовятся стать семьей. Стифлер будет шафером и с нетерпением ждет мероприятия, чтобы устроить массу приколов над женихом. Парни устраивают бурный мальчишник со стриптизом, тортом из лобковых волос и визитом в гей-клуб. Пол намерен бороться со Стифлером за внимание сестры невесты. Свадьба может превратиться в полное, но очень смешное безумство.

«Американский пирог: Музыкальный лагерь», 2005. Мэтт стремится доказать, что не хуже старшего брата – Стива Стифлера. Однажды он перегибает палку, и руководство школы отправляет его на принудительные каникулы в музыкальном лагере. Следом за ним едут музыканты, над которыми жестоко пошутил Мэтт. В лагере парень находит подходящую компанию и в своих проделках превосходит даже Стива. Эти каникулы надолго запомнятся всему лагерю!

«Американский пирог: Голая миля», 2006. Эрик Стифлер, младший в семье, решил, что будет неудачником, если в ближайшем будущем не лишится девственности. У него есть девушка, но она решительно против близости. Тогда Эрик едет в Мичиган участвовать в марафоне, который нужно пробежать совершенно голым. Так парень надеется победить свои страхи и стать, наконец-то, мужчиной.

«Американский пирог: Переполох в общаге», 2007. Эрик поступает в университет, а с ним – еще двое друзей. Они попадают в уголок самых отвязных ребят в студенческом городке – «Бета Хаус» с Дуайтом Стифлером во главе. В жизни Эрика должна начаться полоса развлечений, но зубрилы из соседнего общежития поставили цель во что бы то ни стало насолить веселой компании и сорвать крупную вечеринку. Выиграет ли «Бета Хаус» в этой борьбе и состоится ли грандиозное пати, будет ясно после студенческих «Олимпийских игр».

«Американский пирог: Книга любви», 2009. Рас мечтал быть телеведущим, но к окончанию колледжа понял, что совершенно не знает, чего хочет от жизни. Герою предстоит сложный выбор: остаться в родном городе с друзьями-неудачниками или попытать счастья вдалеке от дома. Его метания сопровождаются искрометно нелепыми ситуациями и взрывным юмором, к которым привыкли поклонники предыдущих частей.

«Американский пирог: Все в сборе», 2012. Сюжет возвращается к главным героям первых фильмов. Беззаботная юность позади – Джим и Мишель воспитывают ребенка, Кевин женат и погружен в работу, Оз – спортивный комментатор, и только Стив до сих пор бегает за девчонками. Друзья собираются спустя долгие годы после выпуска и влипают во множество комичных приключений.

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