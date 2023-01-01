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Звезда сцены
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Confessions of a Teenage Drama Queen
Звезда сцены
2004 / США / Германия
5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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