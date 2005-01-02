Без оглядки, 2005

Перед предстоящей свадьбой Элиза и ее бой-френд приглашают на грандиозную вечеринку своих бывших друзей по колледжу. Когда компания друзей воссоединяется спустя четыре года после окончания колледжа, что-нибудь может и случиться.



Эмоциональный, физический и истерический механизм запущен — встреча состоялась, и тут начинают происходить странные вещи и старые друзья узнают много нового друг о друге.



С прошлыми отношениями покончено. Новые отношения начинаются. И мальчики проводят один адский мальчишник в Лас Вегасе.