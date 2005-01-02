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Standing Still

Без оглядки, 2005

2005 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Перед предстоящей свадьбой Элиза и ее бой-френд приглашают на грандиозную вечеринку своих бывших друзей по колледжу. Когда компания друзей воссоединяется спустя четыре года после окончания колледжа, что-нибудь может и случиться.

Эмоциональный, физический и истерический механизм запущен — встреча состоялась, и тут начинают происходить странные вещи и старые друзья узнают много нового друг о друге.

С прошлыми отношениями покончено. Новые отношения начинаются. И мальчики проводят один адский мальчишник в Лас Вегасе. 

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 17 июня 2005
Премьера в мире 2 января 2005
Возраст 16+
Режиссер
Мэттью Коул Уайсс
В ролях
Джон Абрахамс
Джон Абрахамс
Эми Адамс
Эми Адамс
Роджер Эвери
Роджер Эвери
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Без оглядки 2 постера
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