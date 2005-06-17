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The Perfect Man

Идеальный мужчина, 2005

2005 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Юной Холли Хэмилтон надоело менять место жительства всякий раз, когда ее незамужняя мать Джин разрывает с очередным спутником, не оправдавшим ее ожиданий. Чтобы уберечь маму от новой ошибки, Холли замышляет идеальный план, цель которого — найти идеального мужчину. Для этого она выдумывает тайного обожателя своей матери, полностью отвечающего всем ее запросам. Когда Джин успешно завязывает виртуальное знакомство с неизвестным ей мужчиной, Холли приходится выдать за него Бена, обаятельного дядю ее друга. Таким образом, ей удается убедить свою мать в том, что именно красавец Бен переписывается с ней по электронной почте и посылает ей любовные записки и подарки. Холли приходится прилагать невероятные усилия, чтобы ее хитрость не раскрылась и чтобы ее мать продолжала радоваться вновь обретенному счастью.

7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 17 июня 2005
Премьера в мире 17 июня 2005
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик UPI
Бюджет $10 000 000
Режиссер
Марк Росман
В ролях
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Ария Уоллес
Ванесса Ленгис
Эшли Ньюбро
Марвин Кей
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеальный мужчина 2 постера
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саундтрек фильма Идеальный мужчина
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