Идеальный мужчина, 2005

Юной Холли Хэмилтон надоело менять место жительства всякий раз, когда ее незамужняя мать Джин разрывает с очередным спутником, не оправдавшим ее ожиданий. Чтобы уберечь маму от новой ошибки, Холли замышляет идеальный план, цель которого — найти идеального мужчину. Для этого она выдумывает тайного обожателя своей матери, полностью отвечающего всем ее запросам. Когда Джин успешно завязывает виртуальное знакомство с неизвестным ей мужчиной, Холли приходится выдать за него Бена, обаятельного дядю ее друга. Таким образом, ей удается убедить свою мать в том, что именно красавец Бен переписывается с ней по электронной почте и посылает ей любовные записки и подарки. Холли приходится прилагать невероятные усилия, чтобы ее хитрость не раскрылась и чтобы ее мать продолжала радоваться вновь обретенному счастью.