Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Призрак оперы
Фильмы похожие на Призрак оперы
The Phantom of the Opera
Призрак оперы
1989 / США
5.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Призрак оперы
Вся информация о фильме
Финал
детектив, ужасы
2018, Дания
4.0
Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама
2004, США / Великобритания
7.0
Призрак Оперы
ужасы, мюзикл, триллер, драма
1943, США
6.0
Призрак Оперы
ужасы, драма
1925,
5.0
Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
ужасы, приключения, драма, фантастика, триллер
2004, США
4.0
Полуночный человек
ужасы
2016, США
5.0
Жить
драма
2022, Великобритания
7.0
Великий
драма
2020, США
7.0
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма
2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
Букшоп
драма
2017, Великобритания / Германия / Испания
6.0
Я, Эрл и умирающая девушка
драма
2015, США
6.0
Клиника страха
ужасы
2014, США
4.0
Инкубус
ужасы
2011, США
3.0
Беглый огонь
боевик, драма, криминал
1992, США
6.0
Побег из тюрьмы: Последняя ярость
криминал, драма, мистика
2017, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить