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Призрак оперы
Призрак оперы, 1989: актеры и роли
The Phantom of the Opera
Призрак оперы
1989 / США
5.5
Оцените
15
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Призрак оперы, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дуайт Х. Литтл
Dwight H. Little
В ролях
Роберт Инглунд
Robert Englund
Джилл Шолен
Jill Schoelen
Алекс Хайд-Вайт
Билл Найи
Bill Nighy
Стефани Лоуренс
Теренс Харви
Terence Harvey
Натан Льюис
Nathan Lewis
Молли Шеннон
Molly Shannon
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