Созвав дочерей, король Лир явился к ним с заранее обдуманным намерением отказаться от своей великой власти, разделив ее бремя между ними. Власть - ничто по сравнению с тем, что знает Лир. Еще меньшую ценность представляет для него человек. Просидев на троне столько лет он поверил в свою избранность, в то что его мудрость превосходит абсолютно все известное людям, решил, что может одного себя противопоставить целому свету...