Британия XI века. Могущественный король Лир на склоне лет решает передать бразды правления в руки трех своих дочерей. Чтобы оценить положенную каждой долю королевства, Лир предлагает девушкам выразить должным образом любовь своему отцу. В то время как старшие дочери Гонерилья и Регана произносят полные лести речи, младшая Корделия проявляет сдержанность, за что оказывается изгнана из отчего дома и родной страны.
Созвав дочерей, король Лир явился к ним с заранее обдуманным намерением отказаться от своей великой власти, разделив ее бремя между ними. Власть - ничто по сравнению с тем, что знает Лир. Еще меньшую ценность представляет для него человек. Просидев на троне столько лет он поверил в свою избранность, в то что его мудрость превосходит абсолютно все известное людям, решил, что может одного себя противопоставить целому свету...
|29 марта 1973
|Аргентина
|28 октября 1971
|Венгрия
|27 мая 1974
|Дания
|23 апреля 1974
|Колумбия
|8 ноября 1971
|Польша
|8 февраля 1971
|СССР
|6 августа 1975
|США
|23 апреля 1971
|Финляндия
|13 марта 1974
|Франция
|3 февраля 1976
|Швеция
|5 февраля 1972
|Япония