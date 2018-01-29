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Постер фильма Король Лир
Постер фильма Король Лир
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Король Лир

Король Лир

Korol Lir 18+
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О фильме

Британия XI века. Могущественный король Лир на склоне лет решает передать бразды правления в руки трех своих дочерей. Чтобы оценить положенную каждой долю королевства, Лир предлагает девушкам выразить должным образом любовь своему отцу. В то время как старшие дочери Гонерилья и Регана произносят полные лести речи, младшая Корделия проявляет сдержанность, за что оказывается изгнана из отчего дома и родной страны.

  • “Король Лир” стал последним фильмом режиссера Григория Козинцева.
  • Свою экранизацию шекспировской трагедии Козинцев снимал одновременно с постановкой “Короля Лира” Питера Брука (1971). В ходе съемок Брук и Козинцев поддерживали друг с другом переписку.
  • В основе фильма лежит пьеса “Король Лир” в переводе Бориса Пастернака.
  • В поисках натуры для картины создатели ездили в Дагестан, Северную Осетию, Крым, Грузию, западную Литву и Сибирь. В итоге основная часть съемок прошла в Ивангородской крепости и окрестностях Нарвы. Лишь несколько сцен были сняты в павильоне.
  • Олег Даль получил роль шута фактически без проб.
  • Незадолго до начала Великой Отечественной войны Григорий Козинцев уже ставил “Короля Лира” на сцене БДТ.
  • Музыку к фильму написал композитор Дмитрий Шостакович.
  • Исполнителя роли Лира Юри Ярвета ассистент Козинцева И. Мочалова изначально предлагала на эпизодическую роль бродяги.

Созвав дочерей, король Лир явился к ним с заранее обдуманным намерением отказаться от своей великой власти, разделив ее бремя между ними. Власть - ничто по сравнению с тем, что знает Лир. Еще меньшую ценность представляет для него человек. Просидев на троне столько лет он поверил в свою избранность, в то что его мудрость превосходит абсолютно все известное людям, решил, что может одного себя противопоставить целому свету...

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 15 декабря 1970
Дата выхода
29 марта 1973 Аргентина
28 октября 1971 Венгрия
27 мая 1974 Дания
23 апреля 1974 Колумбия
8 ноября 1971 Польша
8 февраля 1971 СССР
6 августа 1975 США
23 апреля 1971 Финляндия
13 марта 1974 Франция
3 февраля 1976 Швеция
5 февраля 1972 Япония
MPAA PG
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Korol Lir, King Lear, Король Лир, El rey Lear, Karalius Lyras, Kong Lear, König Lear, Król Lear, Kuningas Lear, Le roi Lear, Lear király, Re Lear, Regele Lear, Rei Lear da Inglaterra, Rey Lear, Βασιλεύς Ληρ, Крал Лир, リア王
Режиссер
Григорий Козинцев
В ролях
Юри Ярвет
Эльза Радзиня
Галина Волчек
Галина Волчек
Олег Даль
Олег Даль
Карлис Себрис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
8 IMDb
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