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Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
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Ксения Кутепова
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Дата рождения
1 августа 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Ксении Кутеповой
Родилась 1 августа 1971 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ксении Кутеповой
Портрет незнакомца
драма
2021, Россия
5.0
Эбигейл
фэнтези
2019, Россия
5.0
Дылда
драма
2019, Россия
5.0
Аванпост
фантастика, триллер
2019, Россия
5.0
Нашла коса на камень
драма
2017, Россия
6.0
Кинотавр Shorts
короткометражный
2016, Россия
0.0
Территория
драма, приключения
2014, Россия
7.0
Танец Дели
драма
2012, Россия
7.0
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Возможна ли любовь сразу с несколькими партнерами?
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12 мая 2022 12:26
Начались съемки сериала «Большая секунда» с Дмитрием Лысенковым и Ксенией Кутеповой
В проекте покажут отношения двух пар – реальной и вымышленной.
Написать
20 августа 2020 12:03
Российский триллер «Аванпост» выйдет на китайском аналоге Netflix
Картину продали более чем в 90 стран мира.
Написать
9 июня 2020 14:09
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