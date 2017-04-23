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Постер фильма Нашла коса на камень
Постер фильма Нашла коса на камень
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Нашла коса на камень

Нашла коса на камень

Фильм рассказывает о трагедиях жителей российской глубинки Nashla kosa na kamen 18+
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О фильме

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Нашла коса на камень» стала Аня Крайс, для которой эта работа стала дебютом в кино. Главные роли в ее картине исполнили Екатерина Виноградова (сериал «Вы все меня бесите»), Алексей Солончев («Диверсант», «Глухарь. Возвращение») и Ксения Кутепова («Танец Дели», «Территория»).

История рассказывает о нелегкой жизни семьи Миронович. Младший брат Андрей погибает во время войны в Чечне, его старший брат Антон решает исполнить последнюю мечту Андрея – прокатиться на рассвете на мотоцикле, но в это же время Вика, которая влюблена в Антона, становится жертвой насильника. Всем им придется пройти нелегкий путь, наполненный трудностями и горем.

- Победитель кинофестиваля дебютов «Движение»

 

Россия. 2000 год. Иваново. У семьи Миронович поминки: во время чеченской войны погиб младший сын Андрей. Антон, старший брат Андрея, исполняет его последнее желание: на рассвете он едет по городу на мотоцикле. Между тем влюбленная в Антона Вика становится жертвой насилия, а ее верующая мать совершает бессмысленное убийство. Виновных нет.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 8 июля 2020
Премьера в мире 23 апреля 2017
Дата выхода
17 июля 2019 Франция
Сборы в мире $1 035
Производство Film- und Medienstiftung NRW, Kunsthochschule für Medien Köln (KHM)
Другие названия
Nashla kosa na kamen, Die Sense trifft den Stein, Folle nuit russe, Izbiți de soartă, Scythe Hitting Stone, Нашла коса на камень
Режиссер
Аня Крайс
Аня Крайс
В ролях
Алексей Солончев
Алексей Солончев
Екатерина Виноградова
Екатерина Виноградова
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Роберт Вааб
Алексей Черных
Алексей Черных
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
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Антон Миронович возвращается домой с фронта после гибели младшего брата Андрея. Прибыв домой, он обнаруживает, что война давно вышла за пределы фронта и теперь гуляет по улицам родного Иваново. Но не она самое страшное, что может случиться с человеком здесь. Люди и так уже мертвы морально, проживая остаток своей жизни на автомате, не понимая, почему они все еще есть. Кадр из фильма фильм «Нашла коса на камень» Дебютант, участник программы «Новое кино» от…
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