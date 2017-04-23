Режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Нашла коса на камень» стала Аня Крайс, для которой эта работа стала дебютом в кино. Главные роли в ее картине исполнили Екатерина Виноградова (сериал «Вы все меня бесите»), Алексей Солончев («Диверсант», «Глухарь. Возвращение») и Ксения Кутепова («Танец Дели», «Территория»).
История рассказывает о нелегкой жизни семьи Миронович. Младший брат Андрей погибает во время войны в Чечне, его старший брат Антон решает исполнить последнюю мечту Андрея – прокатиться на рассвете на мотоцикле, но в это же время Вика, которая влюблена в Антона, становится жертвой насильника. Всем им придется пройти нелегкий путь, наполненный трудностями и горем.
- Победитель кинофестиваля дебютов «Движение»
Россия. 2000 год. Иваново. У семьи Миронович поминки: во время чеченской войны погиб младший сын Андрей. Антон, старший брат Андрея, исполняет его последнее желание: на рассвете он едет по городу на мотоцикле. Между тем влюбленная в Антона Вика становится жертвой насилия, а ее верующая мать совершает бессмысленное убийство. Виновных нет.
|17 июля 2019
|Франция