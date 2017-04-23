Режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Нашла коса на камень» стала Аня Крайс, для которой эта работа стала дебютом в кино. Главные роли в ее картине исполнили Екатерина Виноградова (сериал «Вы все меня бесите»), Алексей Солончев («Диверсант», «Глухарь. Возвращение») и Ксения Кутепова («Танец Дели», «Территория»).

История рассказывает о нелегкой жизни семьи Миронович. Младший брат Андрей погибает во время войны в Чечне, его старший брат Антон решает исполнить последнюю мечту Андрея – прокатиться на рассвете на мотоцикле, но в это же время Вика, которая влюблена в Антона, становится жертвой насильника. Всем им придется пройти нелегкий путь, наполненный трудностями и горем.