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Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова
Amaliya Mordvinova
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Амалия Мордвинова
Amaliya Mordvinova
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Дата рождения
20 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Амалия Мордвинова
Родилась 20 ноября 1973 года. Южно-Сахалинск, СССР (Россия).
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Фильмография Амалия Мордвинова
Generation П
драма, фантастика, комедия
2011, Россия
7.0
Кромовъ
исторический, драма
2009, Россия
5.0
День радио
комедия
2008, Россия
7.0
Антисекс
мелодрама, комедия
2007, Россия
2.0
Три мушкетера
мюзикл, комедия
2005, Россия
3.0
Женская собственность
мелодрама
1999, Россия
7.0
Вор
драма
1997, Россия / Франция
7.0
Роковые яйца
комедия, фантастика
1996, Россия / Чехия
4.0
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Статьи о персоне
Мордвинова ошеломила признанием о разводе: «Любила как никого и никогда»
Знаменитости прожили вместе 4 года.
Написать
21 октября 2021 18:45
«Захаров от нее отказался»: Варшавер раскрыл причину ухода Мордвиновой из «Ленкома»
Актриса лишилась работы в театре из-за плохого поведения и неправильных поступков.
Написать
16 сентября 2021 08:43
«Страстный» танец Корчевникова и Мордвиновой закончился поцелуем
Журналист постоянно дает поводы обсуждать свою личную жизнь.
Написать
14 сентября 2021 15:46
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