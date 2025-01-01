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Lollipop
Lollipop
Lollipop
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$46 252
Производство
BBC Film, BFI Film Fund, Parkville Pictures
Другие названия
Lollipop
Режиссер
Daisy-May Hudson
В ролях
Posy Sterling
Idil Ahmed
TerriAnn Cousins
Aliyah Abdi
Tegan-Mia Stanley Rhoads
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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