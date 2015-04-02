Наша рецензия

Майкл Манн никогда не ставил фильмов глупых, пошлых либо бессвязных, но настойчиво, почти без вариаций повторяемая из картины в картину программная назидательность делала его произведения несколько скучноватыми, что ли. Речь не только о перегруженном медленными и тяжкими рассуждениями «Воре», сочащемся совершенно излишним пафосом «Последнем из могикан» и столь же предельно концептуальном, сколь и предельно затянутом «Али», но и о лучших работах Манна – медитативной дуэли Аль Пачино и Роберта Де…