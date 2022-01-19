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Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Bruce McGill
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Брюс МакГилл
Bruce McGill
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Дата рождения
11 июля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Брюс МакГилл
Родился 11 июля 1950 года. Сан-Антонио, Техас, США.
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Фильмография Брюс МакГилл
Чудо в океане
биография, драма
2021, Мексика
6.0
Миссия в Майами
боевик, комедия
2016, США
6.0
Совместная поездка
комедия, боевик
2014, США
6.0
Кристиада
2011, Мексика
7.0
Игра без правил
боевик, триллер, биография, драма
2010, США
7.0
Одержимость
драма, триллер
2009, США
6.0
Обман
драма, криминал, триллер
2007, США
7.0
Хорошая жизнь
комедия, драма
2007, Испания
6.0
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