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Король Артур
Король Артур, 2004: актеры и роли
King Arthur
Король Артур
2004 / США / Великобритания / Ирландия
6.2
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
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Король Артур, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа
Antoine Fuqua
В ролях
Клайв Оуэн
Clive Owen
Стивен Диллэйн
Stephen Dillane
Кира Найтли
Keira Knightley
Йоан Гриффит
Ioan Gruffudd
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Рэй Стивенсон
Ray Stevenson
Тиль Швайгер
Til Schweiger
Джоэл Эдгертон
Joel Edgerton
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Ken Stott
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