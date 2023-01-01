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Король Артур Король Артур
Киноафиша Фильмы Король Артур Король Артур, 2004: актеры и роли
King Arthur Король Артур 2004 / США / Великобритания / Ирландия
6.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Король Артур, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа Антуан Фукуа Antoine Fuqua
В ролях
Клайв Оуэн Клайв Оуэн Clive Owen Стивен Диллэйн Стивен Диллэйн Stephen Dillane Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Йоан Гриффит Йоан Гриффит Ioan Gruffudd Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Рэй Уинстон Рэй Уинстон Ray Winstone Хью Дэнси Хью Дэнси Hugh Dancy Рэй Стивенсон Рэй Стивенсон Ray Stevenson Тиль Швайгер Тиль Швайгер Til Schweiger Джоэл Эдгертон Джоэл Эдгертон Joel Edgerton Кен Стотт Кен Стотт Ken Stott Ивано Марескотти Ивано Марескотти Ivano Marescotti
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