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Команда А Команда А
Киноафиша Фильмы Команда А Отзывы о фильме «Команда А»
The A-Team Команда А 2010 / США
8.1 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Команда А»

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Зоя 25 июня 2023, 14:50
Оценка
Для начала нужно сказать об актёрском составе! - Брэдли Купер, Лиам Нисон, Шарлито Копли. Они потрясающие.
Очень зрелищный фильм, наполненный юмором и хорошей актёрской игрой.
Это один из немногих боевиков, в котором больше плана, разговоров и шуток, чем в других фильмах. Необычная подача для боевика на мой взгляд, чем он и отличается от других фильмов, и что делает его особенным
25 июня 2023, 14:50 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2023, 20:02
в ответ на сообщение Зоя от 25 июня 2023, 14:50
Добрый день! Спасибо за отзыв!😊 Рады, что фильм вам понравился!
25 июня 2023, 20:02 Ответить
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