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Команда А
Отзывы о фильме «Команда А»
The A-Team
Команда А
2010 / США
Трейлер
8.1
Оцените
105
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Зоя
25 июня 2023, 14:50
Оценка
Для начала нужно сказать об актёрском составе! - Брэдли Купер, Лиам Нисон, Шарлито Копли. Они потрясающие.
Очень зрелищный фильм, наполненный юмором и хорошей актёрской игрой.
Это один из немногих боевиков, в котором больше плана, разговоров и шуток, чем в других фильмах. Необычная подача для боевика на мой взгляд, чем он и отличается от других фильмов, и что делает его особенным
25 июня 2023, 14:50
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Киноафиша.инфо
25 июня 2023, 20:02
в ответ на сообщение
Зоя от 25 июня 2023, 14:50
Добрый день! Спасибо за отзыв!😊 Рады, что фильм вам понравился!
25 июня 2023, 20:02
0
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Очень зрелищный фильм, наполненный юмором и хорошей актёрской игрой.
Это один из немногих боевиков, в котором больше плана, разговоров и шуток, чем в других фильмах. Необычная подача для боевика на мой взгляд, чем он и отличается от других фильмов, и что делает его особенным
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