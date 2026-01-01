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Куинтон Джексон
Quinton «Rampage» Jackson
Киноафиша
Персоны
Куинтон Джексон
Куинтон Джексон
Quinton «Rampage» Jackson
Дата рождения
20 июня 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Рост
185 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Куинтон Джексон
Родился 20 июня 1978 года. Мемфис, Теннесси, США.
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Популярные фильмы
8.1
Простите Меня
(2025)
7.4
Команда А
(2010)
5.2
Бун: Охотник за Головами
(2017)
Фильмография Куинтон Джексон
8.1
Простите Меня
Pardon Me: The Bevelyn B. Williams Story
драма, триллер
2025, США
3.4
Операция «Кровавая охота»
Operation Blood Hunt
боевик, приключения, ужасы
2024, Таиланд / США
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боевик, триллер
2023, США
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4
Ускорение
Acceleration
боевик, криминал, триллер
2019, США
5.2
Бун: Охотник за Головами
Boone: The Bounty Hunter
боевик, драма
2017, США
5.1
Хроники мстителя
Vigilante Diaries
боевик
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Команда А
The A-Team
боевик, триллер, военный
2010, США
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Новости о Куинтон Джексон
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