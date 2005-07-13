Меню
Рейтинг IMDb: 7
Незваные гости

The Wedding Crashers 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Джон и Джереми – давние друзья, у которых есть необычное хобби. Под видом дальних родственников они проникают на свадьбы незнакомых людей и, пользуясь позитивной атмосферой, соблазняют симпатичных и подвыпивших девушек. Много лет схема работает идеально, но однажды все летит в тартарары: Джон неожиданно для самого себя влюбляется в сестру невесты, у которой уже есть жених. 

  • Оригинальное название фильма – «Разрушители свадеб». 
  • Оуэн Уилсон признался, что не видел ни одного фильма с участием Рэйчел Макадамс до съемок их совместных сцен в этом фильме. Когда он посмотрел фильм «Дневник памяти», премьера которого состоялась в разгар работы над «Незваными гостями», то был потрясен ее талантом. 
  • Оуэн Уилсон и Винс Вон сами придумывали многие реплики своих персонажей и часто импровизировали в ходе съемок.
  • Парень, который сидит рядом с Оуэном Уилсоном на итальянской свадьбе, – это родной дядя актера.
  • Чтобы помочь Рэйчел Макадамс улыбаться во время долгих съемок сцены их совместного танца на помолвке, Кристофер Уокен постоянно повторял слово «пердеж». 
  • Для того чтобы свадьбы смотрелись более реалистично, на съемках присутствовал профессиональный организатор свадеб.
  • Длительность полной версии фильма составляет 128 минут.

Джон Беквит и Джереми Кляйн – парочка жутких бабников, которые тайком прокрадываются на свадебные церемонии и пользуются романтическим настроем присутствующих дам. Но однажды, когда Джон внезапно влюбляется в Клэр Клири, они оказываются по разные стороны баррикад.

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 13 июля 2005
Дата выхода
15 сентября 2005 Россия КароПрокат 16+
11 августа 2005 Австралия
14 июля 2005 Австрия
15 сентября 2005 Аргентина
15 сентября 2005 Беларусь
10 августа 2005 Бельгия
23 сентября 2005 Болгария
9 сентября 2005 Бразилия
14 июля 2005 Великобритания
29 сентября 2005 Венгрия
14 июля 2005 Германия
1 января 2006 Гонконг
8 сентября 2005 Греция
14 октября 2005 Дания
9 ноября 2005 Египет
4 августа 2005 Израиль
15 июля 2005 Ирландия
5 августа 2005 Исландия
7 октября 2005 Испания
9 сентября 2005 Италия
15 сентября 2005 Казахстан
15 июля 2005 Канада
21 сентября 2005 Мексика
25 августа 2005 Нидерланды
26 августа 2005 Норвегия
2 сентября 2005 Панама
23 сентября 2005 Польша
15 сентября 2005 Португалия
30 сентября 2005 Румыния
15 июля 2005 США
4 августа 2005 Сингапур
29 сентября 2005 Словакия
30 сентября 2005 Турция
15 сентября 2005 Украина
18 ноября 2005 Уругвай
27 июля 2005 Филиппины
2 сентября 2005 Финляндия
10 августа 2005 Франция
22 сентября 2005 Чехия
13 июля 2005 Швейцария
22 июля 2005 Швеция
9 сентября 2005 Эстония
26 августа 2005 ЮАР
1 января 2006 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $288 485 135
Производство New Line Cinema, Tapestry Films, Avery Pix
Другие названия
Wedding Crashers, Los rompebodas, Die Hochzeits-Crasher, Los cazanovias, Незваные гости, 2 single a nozze, Ako uloviť družičku, Bryllupssnyltere, Çağırılmamış qonaqlar, Chaqirilmagan mehmonlar, Davetsiz Çapkınlar, De boda en boda, Gamo-belades, Garçons sans honneur, Kuokkavieraat, Lovca na druzice, Lovci na djeveruše, Nelūgtie viesi, Nesvatbovi, Những Kẻ Phá Rối Hôn Lễ, Os Fura-Casamentos, Penetras Bons de Bico, Polowanie na druhny, Pulmakütid, Serial noceurs, Slėpkit pamerges!, Spargatorii de nunti, The Wedding Crashers, Ünneprontók ünnepe, Γαμο-μπελάδες, Ловци на деверуше, Ловци на шаферки, Непрохані гості, Шақырылмаған қонақтар, ウエディング・クラッシャーズ, 婚禮終結者
Режиссер
Дэвид Добкин
Дэвид Добкин
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Винс Вон
Винс Вон
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Айла Фишер
Айла Фишер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие комедии про свадьбу

7.0
7 IMDb
Новости о фильме
Оуэн Уилсон подтвердил, что сиквел «Незваных гостей» находится в разработке
Оуэн Уилсон подтвердил, что сиквел «Незваных гостей» находится в разработке Но актер сомневается, что съемки стартуют в ближайшее время.
8 июня 2021 16:25
Кадры из фильма
