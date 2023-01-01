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Четыре Рождества
Четыре Рождества, 2008: актеры и роли
Four Christmases
Четыре Рождества
2008 / США
Трейлер
7.3
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Четыре Рождества, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сет Гордон
Seth Gordon
В ролях
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Винс Вон
Vince Vaughn
Джон Фавро
Jon Favreau
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
Сисси Спейсек
Sissy Spacek
Дуайт Йокам
Dwight Yoakam
Тим МакГроу
Tim McGraw
Цедрик Йарбро
Стефани Вендитто
Stephanie Venditto
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Кристин Ченоуэт
Kristin Chenoweth
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