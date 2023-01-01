Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Четыре Рождества Четыре Рождества
Киноафиша Фильмы Четыре Рождества Четыре Рождества, 2008: актеры и роли
Four Christmases Четыре Рождества 2008 / США
7.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Четыре Рождества, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сет Гордон Сет Гордон Seth Gordon
В ролях
Риз Уизерспун Риз Уизерспун Reese Witherspoon Винс Вон Винс Вон Vince Vaughn Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau Мэри Стинберген Мэри Стинберген Mary Steenburgen Сисси Спейсек Сисси Спейсек Sissy Spacek Дуайт Йокам Dwight Yoakam Тим МакГроу Тим МакГроу Tim McGraw Цедрик Йарбро Стефани Вендитто Stephanie Venditto Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Кристин Ченоуэт Кристин Ченоуэт Kristin Chenoweth
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App