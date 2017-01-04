Семейное ограбление, 2017

Фильм «Семейное ограбление» снял режиссёр Паскаль Бурьо, на счету которого такие картины, как «Сынок» и «Сутенёр». Главные роли в его комедии исполнили такие актёры, как Жан Рено («Пришельцы», «Леон»), Камиль Шаму («Любовь от всех болезней»), Рем Кериси («С вещами на вылет!»), Паскаль Демолон («Я так давнотебя люблю») и другие.

Картина «Семейное ограбление» расскажет о двух девушках: Кароль и Кэролайн. Первая всю жизнь просидела дома, занимаясь наукой, вторая - успешная и дерзкая карманница. Но обе они связаны кровными узами - общим отцом, который является вором международного масштаба. И однажды судьба сводит их всех вместе, чтобы совершить великое ограбление - украсть скрипку Страдивари.