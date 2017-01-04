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Семейное ограбление Семейное ограбление
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Mes trésors

Семейное ограбление, 2017

2017 / Франция
5.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Семейное ограбление» снял режиссёр Паскаль Бурьо, на счету которого такие картины, как «Сынок» и «Сутенёр». Главные роли в его комедии исполнили такие актёры, как Жан Рено («Пришельцы», «Леон»), Камиль Шаму («Любовь от всех болезней»), Рем Кериси («С вещами на вылет!»), Паскаль Демолон («Я так давнотебя люблю») и другие.

Картина «Семейное ограбление» расскажет о двух девушках: Кароль и Кэролайн. Первая всю жизнь просидела дома, занимаясь наукой, вторая - успешная и дерзкая карманница. Но обе они связаны кровными узами - общим отцом, который является вором международного масштаба. И однажды судьба сводит их всех вместе, чтобы совершить великое ограбление - украсть скрипку Страдивари.

- Изначально Паскаль Бурьо не хотел снимать «Семейное ограбление», однако изменил решение после прочтения сценария

- Эскизы костюмов, в которые переодевается Жан рено, разрабатывались прямо на съёмочной площадке

- Изначально в фильме должна была сыграть актриса Фамке Янссен («Люди Икс»), однако выбыла из проекта

- Режиссёр пригласил на роль актрису Рем Кириси после того, как посмотрел ленту «Париж любой ценой» с её участием

- Когда Камиль Шаму пригласили на второй этап прослушивания, она была на восьмом месяце беременности и попросила у создателей «Семейного ограбления» неделю, чтобы «уладить одно маленькое дельце»

- Концертный зал, в котором снималась сцена похищения, находится в Сан Себастьяне

- На главные женские роли прослушивалось 40 девушек

- Во время съёмок сцены в джакузи температура воздуха достигла -13 градусов мороза

Анжела и Анжелика – две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерями безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…

5.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 января 2017
Премьера онлайн 24 августа 2017
Премьера в мире 4 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Паскаль Бурдьо
Паскаль Бурдьо
В ролях
Жан Рено
Жан Рено
Рем Кериси
Рем Кериси
Паскаль Демолон
Паскаль Демолон
Бруно Санчес
Бруно Санчес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семейное ограбление 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как говорится, есть ещё порох в пороховницах, и нельзя списывать со счетов талантливого актёра, даже если он стремительно приближается к размену восьмого десятка. Мы сейчас говорим о знаменитом Жане Рено («Леон», «Невезучие», «Васаби»), который сыграл одну из главных ролей во французской комедии режиссёра Паскаля Бурдьо «Семейное ограбление» («Mes trésors»). Название, в общем-то, вкратце рассказывает, о чём будет фильм.…
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Vadim Yuryevich 7 февраля 2017, 17:29
Очень милый фильм для семейного просмотра. Без претензий, но и без каких-то бесящих вещей.
Анна Кирсанова 6 января 2017, 12:57
Обожаю Жана Рено! Надо посмотреть, надеюсь будет смешно! 😍
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27 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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