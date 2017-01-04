Семейное ограбление, 2017

Фильм «Семейное ограбление» снял режиссёр Паскаль Бурьо, на счету которого такие картины, как «Сынок» и «Сутенёр». Главные роли в его комедии исполнили такие актёры, как Жан Рено («Пришельцы», «Леон»), Камиль Шаму («Любовь от всех болезней»), Рем Кериси («С вещами на вылет!»), Паскаль Демолон («Я так давнотебя люблю») и другие.
Картина «Семейное ограбление» расскажет о двух девушках: Кароль и Кэролайн. Первая всю жизнь просидела дома, занимаясь наукой, вторая - успешная и дерзкая карманница. Но обе они связаны кровными узами - общим отцом, который является вором международного масштаба. И однажды судьба сводит их всех вместе, чтобы совершить великое ограбление - украсть скрипку Страдивари.
- Изначально Паскаль Бурьо не хотел снимать «Семейное ограбление», однако изменил решение после прочтения сценария
- Эскизы костюмов, в которые переодевается Жан рено, разрабатывались прямо на съёмочной площадке
- Изначально в фильме должна была сыграть актриса Фамке Янссен («Люди Икс»), однако выбыла из проекта
- Режиссёр пригласил на роль актрису Рем Кириси после того, как посмотрел ленту «Париж любой ценой» с её участием
- Когда Камиль Шаму пригласили на второй этап прослушивания, она была на восьмом месяце беременности и попросила у создателей «Семейного ограбления» неделю, чтобы «уладить одно маленькое дельце»
- Концертный зал, в котором снималась сцена похищения, находится в Сан Себастьяне
- На главные женские роли прослушивалось 40 девушек
- Во время съёмок сцены в джакузи температура воздуха достигла -13 градусов мороза
Анжела и Анжелика – две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерями безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…