Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кароль Буке
Кароль Буке
Carole Bouquet
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Кароль Буке
Carole Bouquet
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Режиссер
Биография Кароль Буке
Родилась 18 августа 1957 года. Франция
Развернуть
Фильмография Кароль Буке
Фантазии для взрослых
комедия
2021, Франция
7.0
Одной волшебной ночью
комедия
2019, Франция
5.0
Ребенок Розмари
драма, ужасы, мистика
2014, Франция / Канада
5.0
Ни минуты покоя
комедия
2014, Франция
6.0
Неоконченный роман
драма
2011, Франция
5.0
Как обменяться телами
комедия
2010, Франция
4.0
Сорванцы из Тимпельбаха
приключения, семейный, сказка
2008, Франция
7.0
Принцесса Аврора
сказка
2006, Франция
7.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне