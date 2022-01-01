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Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Jean-Hugues Anglade
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Жан-Юг Англад
Jean-Hugues Anglade
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Дата рождения
29 июля 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Жан-Юга Англада
Родился 29 июля 1955 года. Туар, Франция.
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Фильмография Жан-Юга Англада
Суперчел
боевик, комедия
2022, Франция
7.0
Непотопляемые
комедия
2018, Франция
6.0
Маркиз
комедия
2011, Франция
6.0
Преследование
драма
2009, Франция / Германия
5.0
Вилла Амалия
драма
2009, Франция / Швейцария
5.0
Пожми руку дьяволу
исторический
2007, Канада
7.0
Забирая жизни
боевик, криминал, триллер, драма
2004, США / Австралия / Канада
7.0
Твои руки на моих бедрах
мелодрама, комедия
2003, Франция
5.0
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