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Забирая жизни Забирая жизни
Киноафиша Фильмы Забирая жизни Забирая жизни, 2004: актеры и роли
Taking Lives Забирая жизни 2004 / США / Австралия / Канада
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Забирая жизни, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ди Джей Карузо Ди Джей Карузо D.J. Caruso
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Кифер Сазерленд Кифер Сазерленд Kiefer Sutherland Оливье Мартинес Оливье Мартинес Olivier Martinez Джина Роулэндс Джастин Чатуин Жан-Юг Англад Жан-Юг Англад Jean-Hugues Anglade Пол Дано Пол Дано Paul Dano Ричард Джатрас Чеки Карио Чеки Карио Tchéky Karyo
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