«Забирая жизни»: Рецензия Киноафиши

Анджелине Джоли, женщине вполне безумной в реальной жизни, определенно идут роли безумных киногероинь. Самую колоритную из таких ролей она сыграла у Джеймса Мэнголда в «Девушке, которую прервали» (в российском прокате – «Прерванная жизнь»), за что и получила вполне заслуженно «Оскар» и «Золотой глобус». Конечно, спецагент ФБР Иллеана из фильма «Забирая жизни» не настолько безнадежна, чтобы отправлять ее – как это сделал Мэнголд – на шоковую терапию, но и здесь природа берет свое: когда агент Джоли по получасу лежит в могиле, чтобы понять технологию очередного преступления, или обклеивает потолок спальни фотографиями жертв, или внимательно рассматривает их за обедом – становится ясно, что маньяков в фильме гораздо больше, чем кажется поначалу. Особенно если учесть, что несчастным, посмертными фотокарточками которых любуется Иллеана, отрезали руки и камнем размозжили лицо. Автором вышеупомянутых инсталляций явился некий неуловимый маньяк (Этан Хоук), который на протяжении почти десяти лет убивал ни в чем не повинных канадцев, присваивал себе их биографии и проживал затем их жизни – по собственному не лишенному остроумия замечанию, гораздо более интересно и осмысленно, чем они сами. На языке биологии это называется мимикрией. На языке кинематографа это можно было бы назвать феноменом мистера Рипли. Сюжет, хотя и претендует на сотворение глубокого и всеобъемлющего саспенса, очень предсказуем. Кто главный злодей, понятно с самого начала, несмотря на то что откроется это авторами уже ближе к концу. Правда, в самом финале зрителя будет ждать еще один сюрприз, на сей раз и впрямь неожиданный, но он, к сожалению, коснется лишь пары-тройки деталей. Хэппи-энд неминуем, что в данном случае довольно плохо, поскольку такое нагромождение штампов могла бы спасти лишь эффектная концовка – вроде сцены из первого варианта сценария Дэвида Мэмета к фильму «Ганнибал», где доктор Лектер и агент Кларисса Старлинг совокуплялись в процессе поедания мозгов сотрудника американского министерства юстиции. Увы, ничего подобного режиссер «Забирая жизни» Д. Дж. Карузо на суровый, но справедливый зрительский суд не представил. Несмотря на все сказанное (и, еще раз повторю, засилье штампов, совершенно, впрочем, традиционное для такого жанра), картина не так уж и плоха. Главный маньяк по-своему вполне очарователен, идея о перевоплощении в чужую жизнь несомненно заманчива, все кровавые сцены сняты со знанием дела. «Картинка» не шедевральна, но вполне вразумительна. Музыка, написанная Филипом Глассом, превосходно передает настроение симфонической инфернальной медитации. Если бы еще герой Этана Хоука оказался не самим собою, а собственным братом-близнецом (кто посмотрит фильм, поймет, о чем я говорю), настал бы вообще предел мечтаний. Но, впрочем, сойдет и так, как есть. Vlad Dracula