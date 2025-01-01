Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Таинственная река
Награды и номинации фильма Таинственная река
Награды и номинации фильма Таинственная река 2003
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Факты
Оскар 2004
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая карета
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2004
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
К сожалению, новое «Заклятие» тоже в списке: 3 хоррора 2025 года, которые зрители ждали, а оказалось — зря
«Блин, хоть бы один слив кто-то выложил!»: фанаты «Невского» празднуют эксклюзив — компания раскрыла, сколько серий уже точно снято
Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина
Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь
Отсняли только 15 эпизодов: у руля 8 сезона «Невского» новый режиссер — фанаты гадают, не превратится ли он в мини-сериал
Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667