Киноафиша Фильмы Таинственная река Награды и номинации фильма Таинственная река

Награды и номинации фильма Таинственная река 2003

Оскар 2004 Оскар 2004
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003 Каннский кинофестиваль 2003
Золотая карета
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
