Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таинственная река Таинственная река
Киноафиша Фильмы Таинственная река Таинственная река, 2003: актеры и роли
Mystic River Таинственная река 2003 / США
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Таинственная река, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Марша Гей Харден Марша Гей Харден Marcia Gay Harden Адам Нелсон Лора Линни Лора Линни Laura Linney Эмми Россам Эмми Россам Emmy Rossum Кэмерон Бауэн Спенсер Трит Кларк Спенсер Трит Кларк Spencer Treat Clark Кевин Чэпмен Кевин Чэпмен Kevin Chapman
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App