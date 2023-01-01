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Таинственная река
Таинственная река, 2003: актеры и роли
Mystic River
Таинственная река
2003 / США
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Таинственная река, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
В ролях
Шон Пенн
Sean Penn
Тим Роббинс
Tim Robbins
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Марша Гей Харден
Marcia Gay Harden
Адам Нелсон
Лора Линни
Laura Linney
Эмми Россам
Emmy Rossum
Кэмерон Бауэн
Спенсер Трит Кларк
Spencer Treat Clark
Кевин Чэпмен
Kevin Chapman
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