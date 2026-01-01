Оповещения от Киноафиши
Марк Шейман

Дата рождения
22 октября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ньюарк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

С Земли на Луну 8.3
С Земли на Луну (1998)
Южный Парк 8.3
Южный Парк (1997)
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь 8.2
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь (2023)

Фильмография Марк Шейман

Жанр
Год
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь 8.2
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь Albert Brooks: Defending My Life
биография, документальный 2023, США
Смотреть трейлер
Дружки 6.1
Дружки Bros
комедия, мелодрама 2022, США
Мэри Поппинс возвращается 6.9
Мэри Поппинс возвращается Mary Poppins Returns
мюзикл, семейный 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
ЛБД 6.5
ЛБД LBJ
драма, биография 2016, США
А вот и она 5.5
А вот и она And So It Goes
мелодрама, комедия, драма 2014, США
Смотреть трейлер
Родительский беспредел 6
Родительский беспредел Parental Guidance
комедия 2012, США
Смотреть трейлер
Третий акт 7.8
Третий акт Magic of Belle Isle
драма, комедия 2012, США
Смотреть трейлер
Привет, Джули! 7.9
Привет, Джули! Flipped
мелодрама, комедия, драма 2010, США
Смотреть трейлер
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
мюзикл, драма, комедия 2007, США
Пока не сыграл в ящик 7.4
Пока не сыграл в ящик The Bucket List
приключения, драма, комедия 2007, США
Смотреть трейлер
Ходят слухи... 6
Ходят слухи... Rumor Has It...
мелодрама, комедия, драма 2005, США / Австралия
Рецензия
К черту любовь! 6.4
К черту любовь! Down with Love
комедия, мелодрама 2003, США / Германия
Рецензия
Алекс и Эмма 5.7
Алекс и Эмма Alex & Emma
комедия 2003, США
Малыш 6.9
Малыш The Kid
семейный, драма, фантастика, комедия 2000, США
Приезжие 6.5
Приезжие The Out-of-towners
комедия 1999, США
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр 7.7
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр South Park: Bigger, Longer, & Uncut
анимация, мюзикл, комедия 1999, США
История о нас 6
История о нас The Story of Us
комедия, драма, мелодрама 1999, США
С Земли на Луну 8.3
С Земли на Луну
драма, боевик, триллер 1998, США
Саймон Бирч 7.4
Саймон Бирч Simon Birch
комедия, драма 1998, США
Целитель Адамс 7.4
Целитель Адамс Patch Adams
комедия, драма 1998, США
Южный Парк 8.3
Южный Парк
комедия 1997, США
Джордж из джунглей 6.3
Джордж из джунглей George of the Jungle
приключения, мелодрама, комедия, семейный 1997, США
Вход и выход 6.4
Вход и выход In & Out
комедия 1997, США
Клуб первых жен 7.4
Клуб первых жен The First Wives Club
комедия 1996, США
