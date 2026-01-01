Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Марк Шейман
Marc Shaiman
Марк Шейман
Marc Shaiman
Дата рождения
22 октября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ньюарк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.3
С Земли на Луну
(1998)
8.3
Южный Парк
(1997)
8.2
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь
(2023)
Фильмография Марк Шейман
38
Фильмы
36
Сериалы
2
Композитор
38
Актер
2
8.2
Альберт Брукс: Защищая мою жизнь
Albert Brooks: Defending My Life
биография, документальный
2023, США
Смотреть трейлер
6.1
Дружки
Bros
комедия, мелодрама
2022, США
6.9
Мэри Поппинс возвращается
Mary Poppins Returns
мюзикл, семейный
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
ЛБД
LBJ
драма, биография
2016, США
5.5
А вот и она
And So It Goes
мелодрама, комедия, драма
2014, США
Смотреть трейлер
6
Родительский беспредел
Parental Guidance
комедия
2012, США
Смотреть трейлер
7.8
Третий акт
Magic of Belle Isle
драма, комедия
2012, США
Смотреть трейлер
7.9
Привет, Джули!
Flipped
мелодрама, комедия, драма
2010, США
Смотреть трейлер
6.8
Лак для волос
Hairspray
мюзикл, драма, комедия
2007, США
7.4
Пока не сыграл в ящик
The Bucket List
приключения, драма, комедия
2007, США
Смотреть трейлер
6
Ходят слухи...
Rumor Has It...
мелодрама, комедия, драма
2005, США / Австралия
Рецензия
6.4
К черту любовь!
Down with Love
комедия, мелодрама
2003, США / Германия
Рецензия
5.7
Алекс и Эмма
Alex & Emma
комедия
2003, США
6.9
Малыш
The Kid
семейный, драма, фантастика, комедия
2000, США
6.5
Приезжие
The Out-of-towners
комедия
1999, США
7.7
Южный Парк: больше, длиннее и без купюр
South Park: Bigger, Longer, & Uncut
анимация, мюзикл, комедия
1999, США
6
История о нас
The Story of Us
комедия, драма, мелодрама
1999, США
8.3
С Земли на Луну
драма, боевик, триллер
1998, США
7.4
Саймон Бирч
Simon Birch
комедия, драма
1998, США
7.4
Целитель Адамс
Patch Adams
комедия, драма
1998, США
8.3
Южный Парк
комедия
1997, США
6.3
Джордж из джунглей
George of the Jungle
приключения, мелодрама, комедия, семейный
1997, США
6.4
Вход и выход
In & Out
комедия
1997, США
7.4
Клуб первых жен
The First Wives Club
комедия
1996, США
