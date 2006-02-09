«Ходят слухи...»: Рецензия Киноафиши

«Ходят слухи…» – это в своем роде «кино про кино», только не вполне обычное. Авторы, основываясь, как гласят вступительные титры, на реальных событиях (хотя посмотревшие фильм очень удивятся, какую важность может иметь для рядовой провинциальной комедии, было когда-нибудь на свете нечто подобное или не было), рассказывают мимоходом «истинную» подоплеку знаменитого фильма Майка Николса «Выпускник» с совсем еще молодым Дастином Хоффманом в главной роли и подробно описывают неврозы, случившиеся вследствие этого с героями и их потомками энное количество десятилетий спустя. Кроме недвусмысленных экивоков в сторону картины Николса и легшей в ее основу книги Чарльза Уэбба в «Rumor Has It…» имеется также бал по мотивам «Касабланки», на котором живо обсуждается преимущество «Китайского квартала» и «Буча Кэссиди и Санденса Кида» перед новейшим кинематографом, перенасыщенным спецэффектами. Впрочем, условно киноведческий источник, подпитывающий комедийно-мелодраматическую реку нового творения Роба Райнера, очень тонок, слаб и слишком часто прерывается, а основное место занимают дамские подпрыгивания, сопровождающиеся эмоциональным визгом, сообщения о том, что имярек удаляется пописать, неудачные попытки заняться сексом в туалете самолета, вошедшего в зону турбулентности, и сплетни, сплетни, сплетни, несерьезные по своей сути и по большому счету несмешные из-за неумения и/или нежелания авторов по-настоящему их высмеять. Когда герой Кевина Костнера доверительно сообщает, что в юности он перенес «тупую травму яичка», всеми фибрами чувствуешь: первое слово в этом словосочетании как нельзя более уместно. Даже несмотря на то, что перед нами не сортирный опус из жизни озабоченных подростков, а «великосветское» (точнее, по-гоголевски старосветское) шоу из жизни благополучного домохозяечного пригорода.

Фильм «Ходят слухи…», вообще говоря, местами и временами удивительно напоминает известное произведение Роберта Олтмана «Доктор Т и его женщины», где множество разновозрастных и разнохарактерных барышень мечется между психоанализом и гинекологией в силу переизбытка уюта, комфорта и жизненной обустроенности. Один из персонажей «Rumor Has It…» очень точно замечает, что затхло-дружественно-семейственный мирок Пасадены, места циркуляции означенных слухов, – результат невольного эксперимента, когда «людям дали все, что им нужно, и оставили их в покое лет на сто». В пятидесятом или тысячном воспроизведении подобной модели и заключено настоящее значение такого рода фильмов: это, разумеется, не тянет даже на терапию, но в качестве зеркала сойдет.

Райнеру, конечно, уже много раз доводилось с мягкой иронией перебирать сплетни и простейшие «жизненные» сюжеты, выкраивая долгую и всеобъемлющую «историю о нас». Увы, такие жесткие, энергичные и пронзительно-вдумчивые вещи, как «Призраки Миссисипи» и «Несколько хороших парней», остались в его карьере, похоже, лишь дымкой воспоминаний. Но вот кто поразил меня до глубины моей шестьсот шестьдесят шесть раз перезаложенной аду души, так это сценарист Тед Гриффин, дебютировавший меньше десяти лет назад гениальным «Людоедом», напитанным одновременно витальной мощью и интеллектуальной глубиной философских обобщений, и написавший по крайней мере две в высшей степени удачные адаптации – «Одиннадцать друзей Оушена» и «Великолепную аферу». Коли после всего этого человека потянуло на бантики и ленточки в ореоле буржуазных предсвадебных терзаний, видать, прогнило что-то в шведском королевстве. Или в датском, точно не помню. Но прогнило – определенно.

Vlad Dracula