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Мина Сувари
Мина Сувари
Mena Suvari
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Мина Сувари
Mena Suvari
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Дата рождения
13 февраля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мина Сувари
Родилась 13 февраля 1979 года. Ньюпорт, Род-Айленд, США.
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Фильмография Мина Сувари
Райская бухта
триллер
2021,
4.0
Что скрывает вода
мистика, триллер, ужасы, фантастика
2020, США
4.0
Никому не говори
драма, триллер
2020, США
5.0
Убийство Николь Браун Симпсон
триллер, криминал
2020, США
2.0
Неслабый пол
комедия
2014, США
4.0
Американский пирог: Все в сборе
комедия
2012, США
7.0
Переполох на свадьбе
мелодрама, комедия
2012, Великобритания
4.0
Возвращение
криминал, триллер
2011, США
3.0
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Алексей Воробьев сыграет политика в байопике о Рональде Рейгане
В остальных ролях Деннис Куэйд и Джон Войт.
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7 декабря 2020 14:21
Звезда «Красоты по-американски» Мина Сувари тайно вышла замуж
Мина Сувари, поклонникам голливудского кино известная по ролям в «Американском пироге» и «Красоте по-американски», тайно вышла замуж. Избранником актрисы стал канадец Майкл
Написать
22 октября 2018 22:45
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42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой: «Это самый ценный подарок»
Актриса в минувшие выходные родила сына.
Написать
12 апреля 2021 12:31
Мина Сувари впервые рассказала о зависимости и проблемах с насилием: «Потеряла себя в абьюзе»
Актриса написала мемуары о самых темных днях своей голливудской карьеры.
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4 апреля 2021 13:23
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