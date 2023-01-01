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Поворот не туда
Поворот не туда, 2003: актеры и роли
Wrong Turn
Поворот не туда
2003 / США
8.0
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Поворот не туда, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Шмидт
Rob Schmidt
В ролях
Элиза Душку
Eliza Dushku
Эмманюэль Крик
Джереми Систо
Jeremy Sisto
Линди Бут
Lindy Booth
Джулиан Ричингс
Julian Richings
Кевин Зегерс
Kevin Zegers
Гэрри Роббинс
Тед Кларк
Ted Clark
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
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