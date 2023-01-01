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Поворот не туда Поворот не туда
Киноафиша Фильмы Поворот не туда Поворот не туда, 2003: актеры и роли
Wrong Turn Поворот не туда 2003 / США
8.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Поворот не туда, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Шмидт Rob Schmidt
В ролях
Элиза Душку Элиза Душку Eliza Dushku Эмманюэль Крик Джереми Систо Джереми Систо Jeremy Sisto Линди Бут Lindy Booth Джулиан Ричингс Джулиан Ричингс Julian Richings Кевин Зегерс Кевин Зегерс Kevin Zegers Гэрри Роббинс Тед Кларк Ted Clark Десмонд Хэррингтон Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington
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