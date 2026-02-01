Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Любовный переполох
Рейтинги
4.6 Рейтинг IMDb: 4.6
Оцените
2 постера
Пойду 5
Не пойду 2
Любовный переполох

Девушка знакомится со звездой кино и оказывается во временной петле Love Fail Repeat 18+
О фильме

Когда в курортный отель приезжает кинозвезда Натан Леви, молодая сотрудница внезапно обнаруживает, что застряла во временной петле. Девушка вынуждена постоянно переживать один и тот же безумный день, где она вновь и вновь знакомится с Натаном. Вскоре она понимает, что её единственный шанс вырваться из замкнутого круга как раз связан с её новым знакомым и их (не)случайной встречей.

Любовный переполох - дублированный трейлер
Любовный переполох  дублированный трейлер
Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Россия КИНОМАНИЯ
Производство AM Pictures, Splendid Film, Splendid Film
Другие названия
Love Fail Repeat, Любовный переполох
Режиссер
Эрвин ван ден Эшоф
Эрвин ван ден Эшоф
В ролях
Карре Альберс
Карре Альберс
Твэн Кюпер
Твэн Кюпер
Зои Лав Смит
Зои Лав Смит
Эмма Декерс
Эмма Декерс
Геза Вайз
Геза Вайз
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Трейлеры фильма
Любовный переполох - дублированный трейлер
Любовный переполох Дублированный трейлер
Любовный переполох - trailer
Любовный переполох Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
