Когда в курортный отель приезжает кинозвезда Натан Леви, молодая сотрудница внезапно обнаруживает, что застряла во временной петле. Девушка вынуждена постоянно переживать один и тот же безумный день, где она вновь и вновь знакомится с Натаном. Вскоре она понимает, что её единственный шанс вырваться из замкнутого круга как раз связан с её новым знакомым и их (не)случайной встречей.