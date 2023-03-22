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Киноафиша Новости Риз Уизерспун в качестве продюсера работает над фильмом в духе «Дня сурка»

Риз Уизерспун в качестве продюсера работает над фильмом в духе «Дня сурка»

22 марта 2023 14:14
Риз Уизерспун в качестве продюсера работает над фильмом в духе «Дня сурка»

Главная героиня окажется в плену временной петли.

Apple Studios запустила в производство новый проект. Согласно Deadline, в конкурентной борьбе корпорация приобрела права на экранизацию свежего романа Чески Мейджор «Возможно, в следующий раз» (Maybe Next Time). Литературный первоисточник, поступивший на полки книжных магазинов в начале марта, будет экранизирован в формате полнометражного фильма. Исполнительным продюсером через свою компанию Hello Sunshine выступит Риз Уизерспун. В производственную команду входят также Лорен Нойстадтер, Эшли Штрумвассер и сама писательница.

Сюжет «Возможно, в следующий раз» напоминает культовую комедию с Биллом Мюрреем «День сурка». Главная героиня — литературный агент Эмма, оказавшаяся в ловушке временной петли. Женщина вынуждена постоянно переживать один и тот же день, где ей приходится спасать от смерти любимого мужа. Параллельно она пытается сохранить семью и свою карьеру.

В скором времени Уизерспун можно будет увидеть в третьем сезоне «Утреннего шоу». В прошлом году она интересовалась сатирическим сериалом сервиса Amazon Prime Video «Все звезды» и безымянной свадебной комедией с Уиллом Ферреллом от режиссера Николаса Столлера. Актриса также по-прежнему намерена сыграть в «Блондинке в законе 3».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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