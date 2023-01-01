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Бейсбольная лихорадка
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Fever Pitch
Бейсбольная лихорадка
2005 / США / Германия
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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