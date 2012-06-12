Главный герой фильма – Джоэл Биксби, замкнутый парень с заиканием. Он переезжает в маленький провинциальный городок, где, он уверен, его никто особенно не ждет. Случайно Джоэл узнает, что каждый вечер местные горожане собираются в ветхом домишке на окраине, и здесь они рады любому, кто готов поделиться своими проблемами и переживаниями. Каждый здесь так же потерян, как и он сам. Поначалу никому не доверяя, Джоэл, который всю жизнь был одинок и никому не нужен, находит здесь своих самых лучших друзей.