Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бейсбольная лихорадка Бейсбольная лихорадка
Киноафиша Фильмы Бейсбольная лихорадка Бейсбольная лихорадка, 2005: актеры и роли
Fever Pitch Бейсбольная лихорадка 2005 / США / Германия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Бейсбольная лихорадка, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бобби Фаррелли Bobby Farrelly Питер Фаррелли Питер Фаррелли Peter Farrelly
В ролях
Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор Drew Barrymore Джимми Фэллон Джимми Фэллон Jimmy Fallon Джейсон Спивак Jason Spiewak Джек Келер Jack Kehler Айони Скай Айони Скай Ione Skye КаДи Стриклэнд
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши