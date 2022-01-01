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Бейсбольная лихорадка
Бейсбольная лихорадка, 2005: актеры и роли
Fever Pitch
Бейсбольная лихорадка
2005 / США / Германия
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Бейсбольная лихорадка, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бобби Фаррелли
Bobby Farrelly
Питер Фаррелли
Peter Farrelly
В ролях
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Джимми Фэллон
Jimmy Fallon
Джейсон Спивак
Jason Spiewak
Джек Келер
Jack Kehler
Айони Скай
Ione Skye
КаДи Стриклэнд
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