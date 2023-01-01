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Я - Сэм Я - Сэм
Киноафиша Фильмы Я - Сэм Я - Сэм, 2001: актеры и роли
I Am Sam Я - Сэм 2001 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Я - Сэм, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джесси Нельсон Jessie Nelson
В ролях
Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Даг Хатчисон Даг Хатчисон Doug Hutchison
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