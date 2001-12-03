Menu
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.6
Rate
5 posters
Kinoafisha Films I Am Sam

I Am Sam

I Am Sam 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A mentally handicapped man fights for custody of his 7-year-old daughter, and in the process teaches his cold hearted lawyer the value of love and family.
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2001
Online premiere 9 May 2002
World premiere 3 December 2001
Release date
3 December 2001 Russia 16+
28 March 2002 Argentina
13 June 2002 Australia
24 January 2002 Canada
30 May 2002 Czechia
30 April 2002 France
8 May 2002 Germany
9 May 2002 Great Britain
5 April 2002 Greece
10 May 2002 Ireland
15 March 2002 Italy
8 June 2002 Japan
3 December 2001 Kazakhstan
24 May 2002 Lithuania
25 April 2002 Netherlands
29 March 2002 Portugal
18 October 2002 South Korea 12
12 July 2002 Turkey
25 January 2002 USA
3 December 2001 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $97,818,302
Production New Line Cinema, Avery Pix, The Bedford Falls Company
Also known as
I Am Sam, Yo soy Sam, Ich bin Sam, A nevem Sam, Aš esu Semas, Benim adım sam, Em dic Sam, Eu sunt Sam, I Am Sam - A Força do Amor, I am Sam アイ・アム・サム, Ja sam Sam, Je suis Sam, Jestem Sam, Lección de amor, Mi chiamo Sam, Mi nombre es Sam, Mina olen Sam, Minä olen Sam, Moje ime je Sam, Nevem Sam, Sam, Sam je suis Sam, T' onoma mou einai Sam, Tôi Là Sam, Uma Lição de Amor, Τ' όνομά μου είναι Σαμ, Аз съм Сам, Зовем се Сем, Я - Сем, Я Сэм, 他不笨，他是我爸爸, 我是山姆
Director
Jessie Nelson
Cast
Sean Penn
Sean Penn
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Dakota Fanning
Dakota Fanning
Doug Hutchison
Doug Hutchison
Cast and Crew
Similar films for I Am Sam
Radio 7.1
Radio (2003)
Forrest Gump 8.7
Forrest Gump (1994)
Rain Man 8.1
Rain Man (1988)
Sri 7.8
Sri (2024)
Dangerous Minds 6.9
Dangerous Minds (1995)
Mystic River 7.8
Mystic River (2003)
The Secret Life of Bees 7.5
The Secret Life of Bees (2008)
Dead Man Walking 7.3
Dead Man Walking (1995)
Seven Pounds 7.8
Seven Pounds (2008)
The Boy in the Striped Pyjamas 7.4
The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
Have Dreams, Will Travel 7.3
Have Dreams, Will Travel (2007)
The Bucket List 7.4
The Bucket List (2007)

Film rating

7.7
Rate 15 votes
7.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Lucy Daddy, did God made for you to be like this or was it an accident?
Sam Ok, what do you mean?
Lucy I mean you're different.
Sam But what do you mean?
Lucy You're not like other daddies.
Sam I'm sorry. I'm sorry. Yeah, I'm sorry.
Lucy It's ok, daddy. It's ok. Don't be sorry. I'm lucky. Nobody else's daddy ever comes to the park.
Sam Yeah! Yeah! Yeah, we are lucky. Aren't we lucky? Yeah!
Listen to the
soundtrack I Am Sam
Stills
