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Патриот
Отзывы о фильме «Патриот»
The Patriot
Патриот
2000 / Германия / США
7.9
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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xivet43099
23 июня 2023, 14:23
Оценка
Мне понравился этот фильм. Мэл очень правдоподобен в роли Бенджамина Мартина.
Я точно знаю, что не всё исторические факты в фильме верны, но стоит понимать, что фильм и не претендовал на то, чтобы быть уроком истории.
Очень хорошо изображён тот период, а батальные сцены выполнены настолько хорошо, что погружаетесь в происходящее в фильме. Очень круто!!! Посмотрел на одном дыхании, сюжет завлекает неимоверно
23 июня 2023, 14:23
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Я точно знаю, что не всё исторические факты в фильме верны, но стоит понимать, что фильм и не претендовал на то, чтобы быть уроком истории.
Очень хорошо изображён тот период, а батальные сцены выполнены настолько хорошо, что погружаетесь в происходящее в фильме. Очень круто!!! Посмотрел на одном дыхании, сюжет завлекает неимоверно
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