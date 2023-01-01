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Скоро в прокате "Зомби: Из Пусана в Гангнам"
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Патриот
Патриот, 2000: актеры и роли
The Patriot
Патриот
2000 / Германия / США
7.9
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Патриот, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
В ролях
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Хит Леджер
Heath Ledger
Джоэли Ричардсон
Joely Richardson
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Крис Купер
Chris Cooper
Чеки Карио
Tchéky Karyo
Рене Обержонуа
René Auberjonois
Лиза Бреннер
Lisa Brenner
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Донал Лог
Donal Logue
Леон Риппи
Leon Rippy
Адам Болдуин
Adam Baldwin
Джэй Арлин Джонс
Джои Д. Вийра
Грегори Смит
Gregory Smith
Мика Бурем
Mika Boorem
Скай МакКоул Бартусяк
Skye McCole Bartusiak
Тревор Морган
Trevor Morgan
Брайан Чэфин
Логан Лерман
Logan Lerman
Мэри Джо Дешанель
Mary Jo Deschanel
Джеймисон Прайс
Jamieson Price
Питер Вудворд
Peter Woodward
Грэм Вуд
Graeme Wood
Беатрис Буш
Beatrix Busch
Шан Омар Хьюи
Shan Omar Huey
Хэнк Стоун
Кирк Фокс
Kirk Fox
Джек Мур
Марк Твогуд
Mark Twogood
Кольт Ромбергер
Colt Romberger
Терри Лэйман
Шэннон Юбэнкс
Чарльз Блэк
Charles Black
Кэйнин Дж. Хауэлл
Дэра Коулмэн
Джон Стори
John Story
Джон Беннес
John Bennes
Тайлер Лонг
Tyler Long
Скотт Майлз
Патрик Татопулос
Patrick Tatopoulos
Роберт Кэннон
Robert Cannon
Кэрри Кокс
Karrie Cox
Билл Дэвис
Bill Davis
Шон Гарретт
Sean Garrett
Дэйл Гулд
Эрик Холлоуэй
Eric Holloway
Тим Келли
Tim Kelly
Гэри Лэйн
Gary Lane
Ларри Лэйн
Дэвид Лоу
Чэд Мэйсон
Кен Моран
Ken Moran
Стивен Патрик
Stephen Patrick
Скотт Питерсон
Марк Филлипс
Mark Phillips
Майкл И. Роджерс
Michael E. Rodgers
Фил Уоррен
Phil Warren
Трэйси Уилсон
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