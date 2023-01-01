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Патриот Патриот
Киноафиша Фильмы Патриот Патриот, 2000: актеры и роли
The Patriot Патриот 2000 / Германия / США
7.9 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Патриот, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих Роланд Эммерих Roland Emmerich
В ролях
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Хит Леджер Хит Леджер Heath Ledger Джоэли Ричардсон Джоэли Ричардсон Joely Richardson Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Чеки Карио Чеки Карио Tchéky Karyo Рене Обержонуа René Auberjonois Лиза Бреннер Лиза Бреннер Lisa Brenner Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Донал Лог Донал Лог Donal Logue Леон Риппи Leon Rippy Адам Болдуин Адам Болдуин Adam Baldwin Джэй Арлин Джонс Джои Д. Вийра Грегори Смит Грегори Смит Gregory Smith Мика Бурем Мика Бурем Mika Boorem Скай МакКоул Бартусяк Skye McCole Bartusiak Тревор Морган Trevor Morgan Брайан Чэфин Логан Лерман Логан Лерман Logan Lerman Мэри Джо Дешанель Mary Jo Deschanel Джеймисон Прайс Jamieson Price Питер Вудворд Peter Woodward Грэм Вуд Graeme Wood Беатрис Буш Beatrix Busch Шан Омар Хьюи Shan Omar Huey Хэнк Стоун Кирк Фокс Kirk Fox Джек Мур Марк Твогуд Mark Twogood Кольт Ромбергер Colt Romberger Терри Лэйман Шэннон Юбэнкс Чарльз Блэк Charles Black Кэйнин Дж. Хауэлл Дэра Коулмэн Джон Стори John Story Джон Беннес John Bennes Тайлер Лонг Tyler Long Скотт Майлз Патрик Татопулос Patrick Tatopoulos Роберт Кэннон Robert Cannon Кэрри Кокс Karrie Cox Билл Дэвис Bill Davis Шон Гарретт Sean Garrett Дэйл Гулд Эрик Холлоуэй Eric Holloway Тим Келли Tim Kelly Гэри Лэйн Gary Lane Ларри Лэйн Дэвид Лоу Чэд Мэйсон Кен Моран Ken Moran Стивен Патрик Stephen Patrick Скотт Питерсон Марк Филлипс Mark Phillips Майкл И. Роджерс Майкл И. Роджерс Michael E. Rodgers Фил Уоррен Phil Warren Трэйси Уилсон
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