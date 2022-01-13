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Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
Martin Henderson
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Мартин Хендерсон
Martin Henderson
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Дата рождения
8 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Окленд, Новая Зеландия
Рост
178 см
Биография Мартина Хендерсона
Родился 8 октября 1974 года. Окленд, Новая Зеландия.
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Фильмография Мартина Хендерсона
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ужасы, триллер
2022, США
7.0
Незнакомцы: Жестокие игры
ужасы
2018, США
5.0
Чудеса с небес
драма
2016, США
7.0
Битва в Сиэттле
драма, боевик
2007, США
6.0
Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия
2007, Великобритания / США / Франция
7.0
Эскадрилья "Лафайет"
боевик, военный, приключения, драма
2006, США / Франция
7.0
Невеста и предрассудки
мелодрама, мюзикл, комедия
2005, Индия / США
7.0
Маленькая рыбка
драма, триллер
2005, Австралия
6.0
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21 сентября 2021 12:21
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