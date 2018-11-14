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Джонатан Липники
Джонатан Липники
Jonathan Lipnicki
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Джонатан Липники
Jonathan Lipnicki
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Дата рождения
22 октября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Джонатан Липники
Родился 22 октября 1990 года. Уэстлейк Виллэдж, Калифорния, США.
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Фильмография Джонатан Липники
Высота
боевик, криминал, триллер
2017, США
4.0
Бун: Охотник за Головами
боевик, драма
2017, США
5.0
Остерегайся озера
драма, ужасы, триллер
2017, США
2.0
Арло: Говорящий поросенок
детский, семейный
2016, США
4.0
Крутые чуваки
боевик
2014, США
7.0
Деньги: Американская мечта
триллер, боевик, криминал, драма
2012, США
4.0
Как Майк
комедия, фэнтези, семейный
2002, США
6.0
Стюарт Литтл 2
комедия, приключения, сказка, семейный
2002, США
5.0
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Статьи о персоне
«А ты налей и отойди»: как сегодня выглядят вчерашние знаменитые дети-актеры
Ответственная Галина Сергеевна из «Папиных дочек», маленькая Ксюша из «Моей прекрасной няни» и, конечно, незабываемая Диана из рекламы сока «Моя семья», фразу которой «А ты налей и отойди» многие из нас повторяют, наверное, и до сих пор – смотрим, как изменились за прошедшие годы вчерашние знаменитые дети-актеры, многие из которых взрослую жизнь с актерским ремеслом связывать и не стали.
4 комментария
14 ноября 2018 00:52
Из ботаников в секс-символы: как изменились вчерашние дети-актеры
Спойлер: Джонатан Липники своим преображением способен удивить кого угодно, а уж узнать во вчерашнем очкарике Джо Манганьелло вообще невозможно
Написать
6 ноября 2018 00:01
Фото: как сегодня выглядят бывшие дети-звезды из фильмов 90-х
Если в девяностых вы тоже до дыр засматривали видеокассеты с «Один дома», «Трудным ребенком» и «Джуманджи», то наверняка узнаете героев этой статьи – бывших детей-звезд, которые после первого успеха, к сожалению, в большинстве своем исчезли из Голливуда.
Написать
26 сентября 2018 00:04
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