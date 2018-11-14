«А ты налей и отойди»: как сегодня выглядят вчерашние знаменитые дети-актеры

Ответственная Галина Сергеевна из «Папиных дочек», маленькая Ксюша из «Моей прекрасной няни» и, конечно, незабываемая Диана из рекламы сока «Моя семья», фразу которой «А ты налей и отойди» многие из нас повторяют, наверное, и до сих пор – смотрим, как изменились за прошедшие годы вчерашние знаменитые дети-актеры, многие из которых взрослую жизнь с актерским ремеслом связывать и не стали.