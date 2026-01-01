Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Награды
Ли Тамахори
Lee Tamahori
Киноафиша
Персоны
Ли Тамахори
Ли Тамахори
Lee Tamahori
Дата рождения
17 июня 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер
Место рождения
Веллингтон, Новая Зеландия
Место смерти
Окленд, Новая Зеландия
Популярные фильмы
8.9
Сопрано
(1999)
7.7
Миллиарды
(2016)
7.3
Двойник дьявола
(2011)
Фильмография Ли Тамахори
6.7
На краю земли
The Convert
боевик, драма
2023, Австралия / Новая Зеландия / Великобритания
Смотреть трейлер
7.7
Миллиарды
драма, криминал
2016, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.9
Император
Emperor
триллер, приключения
2016, Бельгия
7.3
Двойник дьявола
The Devil's Double
драма, боевик
2011, Нидерланды / Бельгия
Смотреть трейлер
7
Пророк
Next
фантастика, триллер, боевик
2007, США
Рецензия
5
XXX - Три икса: Новый уровень
XXX: State of the Union
боевик, триллер, криминал, приключения
2005, США
Рецензия
6.8
Умри, но не сейчас
Die Another Day
боевик
2002, США / Великобритания
6.9
И пришел паук
Along Came a Spider
триллер, криминал
2001, США / Германия / Канада
Показать еще
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Инспекторы ДПС охотятся на любителей ветерка: кому опущенное стекло теперь грозит лишением прав
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
Не каждый фанат кино СССР пройдет этот тест: вспомните 5 фильмов о роботах по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить