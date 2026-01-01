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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
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Ли Тамахори Lee Tamahori
Киноафиша Персоны Ли Тамахори

Ли Тамахори

Lee Tamahori

Дата рождения
17 июня 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер
Место рождения
Веллингтон, Новая Зеландия
Место смерти
Окленд, Новая Зеландия

Популярные фильмы

Сопрано 8.9
Сопрано (1999)
Миллиарды 7.7
Миллиарды (2016)
Двойник дьявола 7.3
Двойник дьявола (2011)

Фильмография Ли Тамахори

На краю земли 6.7
На краю земли The Convert
боевик, драма 2023, Австралия / Новая Зеландия / Великобритания
Смотреть трейлер
Миллиарды 7.7
Миллиарды
драма, криминал 2016, США
Император 5.9
Император Emperor
триллер, приключения 2016, Бельгия
Двойник дьявола 7.3
Двойник дьявола The Devil's Double
драма, боевик 2011, Нидерланды / Бельгия
Смотреть трейлер
Пророк 7
Пророк Next
фантастика, триллер, боевик 2007, США
Рецензия
XXX - Три икса: Новый уровень 5
XXX - Три икса: Новый уровень XXX: State of the Union
боевик, триллер, криминал, приключения 2005, США
Рецензия
Умри, но не сейчас 6.8
Умри, но не сейчас Die Another Day
боевик 2002, США / Великобритания
И пришел паук 6.9
И пришел паук Along Came a Spider
триллер, криминал 2001, США / Германия / Канада
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