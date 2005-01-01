Прекрасная принцесса Елена не верит в легенды и не любит предаваться мечтаниям и у нее есть причины для этого. Ее отец, Герцог Тезеус, потратил все сбережения на строительство прекрасных, но бесполезных строений, которые стоили так дорого, что со временем его страна разорилась. Деметрий – злой и амбициозный банкир, забравший за долги дворцовую казну, прекрасные дворцы и даже запретивший подачу воды! Он согласен вернуть все это только если Елена согласится выйти за него замуж.

Самый забавный персонаж мультфильма – маленький эльф Пак. Он родом из страны грез и похож на непоседливого подростка, постоянно доставляющего различные неприятности. На самом деле у него доброе сердце. И только он один может жить в обоих мирах – в волшебном и настоящем. А еще у него есть ужасная привычка – он может заставить исчезнуть какую-либо вещь, особенно ему нравится оставлять людей без одного носка.