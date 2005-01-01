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Постер мультфильма Сон в летнюю ночь
4.9
Киноафиша Фильмы Сон в летнюю ночь
4.9

Сон в летнюю ночь

, 2005
Midsummer Dream
Испания, Португалия / мелодрама, анимация, приключения, драма / 18+
Постер мультфильма Сон в летнюю ночь
4.9

О фильме

Прекрасная принцесса Елена не верит в легенды и не любит предаваться мечтаниям и у нее есть причины для этого. Ее отец, Герцог Тезеус, потратил все сбережения на строительство прекрасных, но бесполезных строений, которые стоили так дорого, что со временем его страна разорилась. Деметрий – злой и амбициозный банкир, забравший за долги дворцовую казну, прекрасные дворцы и даже запретивший подачу воды! Он согласен вернуть все это только если Елена согласится выйти за него замуж.

Самый забавный персонаж мультфильма – маленький эльф Пак. Он родом из страны грез и похож на непоседливого подростка, постоянно доставляющего различные неприятности. На самом деле у него доброе сердце. И только он один может жить в обоих мирах – в волшебном и настоящем. А еще у него есть ужасная привычка – он может заставить исчезнуть какую-либо вещь, особенно ему нравится оставлять людей без одного носка.

В ролях

Габино Диего
Габино Диего
Lisandro
Рис Иванс
Рис Иванс
Бен Бишоп
Кармен Мачи
Кармен Мачи
Mostaza
Yolanda Mateos
Elena
Луис Бахо
Demetrio
Juan Perucho
Oberon
Хосе Луис Хиль
Filóstrato
Sara Vivas
Perecho
Juan Antonio Gálvez
Teseo
Victoria Angulo
Titania
Иньяки Креспо
Duende 1
Режиссер Анхель де ла Круз, Маноло Гомес
Сценарист Беатрис Исо, Уильям Шекспир, Анхель де ла Круз
Композитор Arturo B. Kress, Sergio Pena II
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Испания / Португалия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 января 2005
Дата выхода
21 октября 2005 Россия RUSCICO
21 октября 2005 Беларусь
1 января 2005 Испания
26 мая 2006 Италия
21 октября 2005 Казахстан
29 октября 2005 США
2 марта 2006 Украина
Сборы в мире $1 086 122
Производство Dygra Films S.L., Appia Filmes
Другие названия
El sueño de una noche de San Juan, Midsummer Dream, Draumaland, El somni d'una nit de Sant Joan, O Sonho de uma Noite de São João, Oneiro therinis nyhtas, Sisse og Trylletrolden, Szentivánéji álom, Una magica notte d'estate, Сон літньої ночі

Рейтинг мультфильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о мультфильме

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