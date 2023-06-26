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Крепкий орешек
Отзывы о фильме «Крепкий орешек»
Die Hard
Крепкий орешек
1988 / США
Трейлер
8.4
Оцените
76
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Гриша Михайлов
26 июня 2023, 00:17
Оценка
Захватывающий фильм, кинематография поражает своей изобретательностью и красочностью. Потрясающая игра актёров.
В целом, превосходный фильм, не только во франшизе "Крепкий орешек", но и один из лучших в жанре боевика. 10 из 10 орешков
26 июня 2023, 00:17
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В целом, превосходный фильм, не только во франшизе "Крепкий орешек", но и один из лучших в жанре боевика. 10 из 10 орешков
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