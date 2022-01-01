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Крепкий орешек
Крепкий орешек, 1988: актеры и роли
Die Hard
Крепкий орешек
1988 / США
Трейлер
8.2
Оцените
66
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Крепкий орешек, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан
John McTiernan
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Алан Рикман
Alan Rickman
Бонни Беделиа
Bonnie Bedelia
Александр Годунов
Alexander Godunov
Де'
Воро Уайт
Харт Бокнер
Hart Bochner
Джеймс Шигета
James Shigeta
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Пол Глисон
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