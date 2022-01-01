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Крепкий орешек Крепкий орешек
Киноафиша Фильмы Крепкий орешек Крепкий орешек, 1988: актеры и роли
Die Hard Крепкий орешек 1988 / США
8.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Крепкий орешек, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон МакТирнан Джон МакТирнан John McTiernan
В ролях
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Бонни Беделиа Bonnie Bedelia Александр Годунов Alexander Godunov Де' Воро Уайт Харт Бокнер Hart Bochner Джеймс Шигета James Shigeta Реджиналд Вел Джонсон Пол Глисон Paul Gleason Уильям Этертон Уильям Этертон William Atherton
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