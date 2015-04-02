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Шоу Трумана
Отзывы о фильме «Шоу Трумана»
The Truman Show
Шоу Трумана
1998 / США
Трейлер
7.9
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Знала бы, что это так здорово, давно бы посмотрела.
И вроде сюжет не так чтобы выдающийся (что как раз-таки и отодвигало от просмотра), но как великолепно снято. Какие пейзажи и персонажи...в каждого я буквально вгрызалась глазами. А потом оказалось, что все врут и вообще пейзажи фальшивые. Этот эпизод, помните, когда прозревающий ГГ ясным утречком на улице, и все как обычно, но в то же время все не так, и не понятно, откуда это ощущение, ведь все так привычно...короче похоже на надвигающуюся паранойю.
Дмим Керри именно такой, каким я его люблю: смесь уютной респектабельности и непредсказумости.
Катарсис есть, что редко.
Получается, мне все фильмы Уира нравятся. И сны потом очень необычные бывают. После Пикника у Висячей скалы вообще малость потустороннее снилось.
Не пойду никуда вечером, пошлю всех подальше, буду Общество мертвых поэтов смотреть.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Энки
20 февраля 2016, 15:07
8.7/10
20 февраля 2016, 15:07
0
0
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Maryka
23 февраля 2023, 23:30
Оценка
Вот непонятно фантастика ли, может действительно все так, а? И мир - это не то, что есть на самом деле, а только то, что мы думаем о нем!? Потрясный сюжет, непохожий ни на какой другой фильм. Блистательный и такой ещё молодой Джим Керри, выглядит очень гармонично в этой роли. Для всех тех, кто думает что с этим миром что то не так, однозначно рекомендую к просмотру
23 февраля 2023, 23:30
0
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И вроде сюжет не так чтобы выдающийся (что как раз-таки и отодвигало от просмотра), но как великолепно снято. Какие пейзажи и персонажи...в каждого я буквально вгрызалась глазами. А потом оказалось, что все врут и вообще пейзажи фальшивые. Этот эпизод, помните, когда прозревающий ГГ ясным утречком на улице, и все как обычно, но в то же время все не так, и не понятно, откуда это ощущение, ведь все так привычно...короче похоже на надвигающуюся паранойю.
Дмим Керри именно такой, каким я его люблю: смесь уютной респектабельности и непредсказумости.
Катарсис есть, что редко.
Получается, мне все фильмы Уира нравятся. И сны потом очень необычные бывают. После Пикника у Висячей скалы вообще малость потустороннее снилось.
Не пойду никуда вечером, пошлю всех подальше, буду Общество мертвых поэтов смотреть.
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