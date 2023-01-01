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Шоу Трумана Шоу Трумана
Киноафиша Фильмы Шоу Трумана Шоу Трумана, 1998: актеры и роли
The Truman Show Шоу Трумана 1998 / США
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40 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Шоу Трумана, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир Peter Weir
В ролях
Джим Керри Джим Керри Jim Carrey Блэр Слэйтер Питер Краузе Питер Краузе Peter Krause Уна Дэймон Una Damon Ноа Эммерих Ноа Эммерих Noah Emmerich Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Брайан Дилэйт Хайди Шанц Heidi Schanz Лора Линни Лора Линни Laura Linney Холланд Тейлор Холланд Тейлор Holland Taylor Хэрри Ширер Harry Shearer Джон Плешетт John Pleshette Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Филип Бейкер Холл Филип Бейкер Холл Philip Baker Hall Наташа МакЭлхоун Наташа МакЭлхоун Natascha McElhone
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