Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шоу Трумана
Шоу Трумана, 1998: актеры и роли
The Truman Show
Шоу Трумана
1998 / США
Смотреть трейлер
8.1
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Шоу Трумана, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Уир
Peter Weir
В ролях
Джим Керри
Jim Carrey
Блэр Слэйтер
Питер Краузе
Peter Krause
Уна Дэймон
Una Damon
Ноа Эммерих
Noah Emmerich
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Брайан Дилэйт
Хайди Шанц
Heidi Schanz
Лора Линни
Laura Linney
Холланд Тейлор
Holland Taylor
Хэрри Ширер
Harry Shearer
Джон Плешетт
John Pleshette
Эд Харрис
Ed Harris
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
Наташа МакЭлхоун
Natascha McElhone
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Отзывы
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить