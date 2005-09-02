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Постер фильма Порочные связи
6.9
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6.9

Порочные связи

, 2005
Conversations with Other Women
Великобритания, США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Порочные связи
6.9

О фильме

Двое людей встретились на свадьбе - мужчина и женщина. Ни один из них не свободен. Но почему же так тянет друг к другу? Шаг за шагом приоткрывается завеса тайны. Так ли уж случайна эта встреча? И что их связывало в прошлом?

В ролях

Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Женщина
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Мужчина
Брайан Джерати
Брайан Джерати
Groom
Брианна Браун
Bride
Томас Леннон
Томас Леннон
Videographer
Yury Tsykun
Bartender at Wedding
Erik Eidem
Young Man
Нора Зеетнер
Young Woman
Дэвид Франклин
Bartender in Bar
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Bridesmaid
Режиссер Ганс Каноса
Сценарист Гэбриэлль Зевин
Композитор Jeff Eden Fair, Старр Пароди
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 22 октября 2005
Премьера в мире 2 сентября 2005
Дата выхода
11 августа 2006 Канада
7 июня 2006 Франция
25 января 2007 Южная Корея 19
MPAA R
Бюджет $450 000
Сборы в мире $982 814
Производство Gordonstreet Pictures, Prophecy Pictures Ltd.
Другие названия
Conversations with Other Women, Nosso Amor do Passado, A nő másik arca, Başka Hatunlarla Muhabbetler, Bröllopsnatten, Bryllupsnatten, Conversaciones con otras mujeres, Conversando con la otra, Conversatii fierbinti, Conversation(s) avec une femme, Conversation(s) with Other Women, Exomologiseis eraston, Hääyö, Jede Liebe hat zwei Seiten, Onna tachi tono kaiwa, Pokalbiai su kitomis moterimis, Razgovori s drugim zenama, Relações Imorais, Rozmowy z innymi kobietami, Vestlused teiste naistega, Εξομολογήσεις εραστών, Балачки з іншими жінками, Порочні зв'язки, Порочные связи, Разговори с други жени, カンバセーションズ Conversation(s), 愛情交響曲, Rozhovor s jinou ženou, Zwei Geschichten eine Lovestory (2005)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 23 мая 2022

Отзывы о фильме

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