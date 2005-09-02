Великобритания, США / комедия, драма, мелодрама / 18+
6.9
О фильме
Двое людей встретились на свадьбе - мужчина и женщина. Ни один из них не свободен. Но почему же так тянет друг к другу? Шаг за шагом приоткрывается завеса тайны. Так ли уж случайна эта встреча? И что их связывало в прошлом?
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